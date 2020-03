Ex-portista Suk infetado com Covid-19

Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo jogador do F. C. Porto, atualmente no Troyes, da segunda divisão francesa, está infetado com Covid-19, sendo o primeiro atleta dos campeonatos gauleses a ser vítima do novo coronavírus.

O clube confirmou a existência de dois casos positivos - o outro é de um atleta da formação -, mas não adiantou os nomes, com a revelação de que se tratava do avançado sul-coreano a ser feita pelo jornal regional L'Est Clair e, mais tarde, pelo L'Equipe.

Suk apresentou sintomas nos últimos dias e fez o teste, cujo resultado positivo foi conhecido na noite de quinta-feira. Além do F. C. Porto, Suk alinhou no Marítimo, V. Setúbal e Nacional.