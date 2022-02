Ex-preparador físico do United diz que Ronaldo "não come porcaria"

JN Hoje às 11:03 Facebook

Mick Clegg, preparador físico que trabalhou com Cristiano Ronaldo na primeira passagem do atleta pelo United, não tem dúvidas que CR7 "é um génio". O avançado completa 37 anos este sábado, mas o responsável vaticina que vai ultrapassar a barreira dos 40 anos a jogar.

"O Cristiano é um génio absoluto. Aprendeu muito no início da carreira sobre a forma de cuidar o corpo. Não apenas fisicamente, mas também do ponto de vista mental, emocional e até espiritual. Tem conhecimentos sobre nutrição e sabe como equilibrar as coisas", sublinhou Mick Clegg, esta-sexta-feira, em declarações ao Mirror'.

A recuperação depois do jogos é tema que o atleta releva. "Faz sempre a recuperação certa, bem como trabalho de prevenção de lesões antes dos treinos e dos jogos. Tudo é feito com precisão e quando vai para a mesa não come porcaria. Ingere aquilo o que ele sabe que o corpo precisa. O foco é sempre fazer as coisas bem. Nunca ninguém se dedicou tanto a ser tão bom como ele e é por isso, na minha opinião, que Ronaldo é um génio", sublinhou o preparador aquela publicação.

No entender do responsável, o único futebolista tão consistente como CR7, neste domínio, foi Ryan Giggs. "Jogou até aos 40 e Cristiano vai querer passar essa marca e jogar até aos 40 e muitos", perspetivou.