Ex-presidente do Corinthians critica Vieira e o futebol português

O ex-presidente do Corinthians André Sanchez deixou críticas a Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, e ao futebol português no geral.

Em entrevista ao podcast "Inteligência LTDA", André Sanchez comentou as atitudes de Luís Filipe Vieira na sequência do negócio Pedrinho, que se transferiu do Corinthians para o Benfica em março de 2020, mas a tensão na relação entre ambos já vinha de alguns anos atrás. "Eu tive problemas com ele na venda do Elias. Ele desprezou-me e tratou mal o Corinthians e eu mandei-o ir tomar no...", disse, referindo-se ao interesse do Benfica no médio Elias, que acabou por ser vendido ao Sporting. "Ele achava-se o presidente do Barcelona ou Real Madrid, ele provocou-me mas eu estou aqui e ele está preso".

Sanchez também deixou críticas ao futebol português e ao Benfica, inferiorizando-os em comparação aos brasileiros. "O europeu já é o europeu, então imagina o português... falo só no futebol, eles acham-se superiores a nós (brasileiros) mas o Benfica é uma equipinha, à beira de muitas equipas brasileiras é uma equipinha", referiu.