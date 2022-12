Ex-Real Madrid cria água na boca em Espanha

Adam Arvelo, jovem atacante de 17 anos, está a brilhar nos sub-23 do Sporting e pode deixar o anterior emblema com água na boca.

Adam Arvelo, jovem atacante, está a brilhar nos sub-23 leoninos, e a deixar os espanhóis de água na boca. O jornal "Mundo Deportivo" defende que o Real Madrid, clube anterior do atacante, pode vir a lamentar no futuro a decisão de deixar sair a jovem pérola para o Sporting. O internacional sub-15 e sub-17 entrou em Alvalade no verão e já fez três golos em cinco jogos pelos sub-23 (dois ao Benfica), apesar de ter só 17 anos.

Segundo a mesma fonte, o Arvelo está a impressionar os responsáveis e o desempenho é do conhecimento de Ruben Amorim, que já o levou a treinar com a equipa A. O jogador, natural de Tenerife, passou três épocas no Villarreal, antes de rumar ao Real Madrid.