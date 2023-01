Ex-selecionador da Bélgica na calha para render Fernando Santos

Roberto Martínez, antigo selecionador da Bélgica, será uma das opções da Federação Portuguesa de Futebol para substituir Fernando Santos no comando da seleção nacional.

À procura de um substituto para Fernando Santos, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estará a pensar em Roberto Martínez para o cargo. A informação é avançada pelo jornal "The Telegraph", informando que o espanhol está na lista de possíveis candidatos a selecionador nacional.

Roberto Martínez orientou a Bélgica entre 2016 e 2022, tendo alcançado os quartos-de-final do Euro 2016 e 2020 e conseguindo ainda um terceiro lugar no Mundial 2018. Já no Campeonato do Mundo em 2022, a seleção belga foi uma das desilusões, tendo sido eliminada na fase de grupos.

PUB

Em futebol de clubes, Roberto Martínez passou por clubes como o Swansea, Wigan (onde conquistou uma Taça de Inglaterra) e, com mais impacto, pelo Everton.