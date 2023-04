Ex-Sporting discutiu com Solskjaer por causa de Maguire

Hoje às 11:09 Facebook

Em entrevista ao TyC Sports, Marcos Rojo contou a história da feia discussão que teve com o treinador do Manchester United, Ole Solskjaer, quando o argentino representava os britânicos, em 2019/20

Segundo o defesa central, agora com 33 anos, o problema começou com a chegada de Harry Maguire ao emblema de Manchester. "Nesse ano estava muito bem em Inglaterra, estava a jogar na Liga Europa. Mas estava picado com o treinador, jogava o Maguire [no campeonato], que agora graças a Deus foi relegado para o banco para jogar o Lisandro Martínez", começou por contar Rojo.

Este descontentamento esteve na gênese de uma forte discussão entre o argentino e o norueguês. "Fui ao escritório do treinador e disse: "Ou me põe a jogar ou deixa-me sair. Sabia que merecia jogar. O Solskjaer respondeu-me: "Pagaram muito pelo Maguire, tem de jogar sempre". E eu respondi: "Filho da p..., põe-me a jogar, o Maguire comete erros todos os fins de semana", concluiu Marcos Rojo.

Recorde-se que Maguire foi o defesa central mais caro da história, tendo custado 87 milhões de euros aos cofres dos "red devils", em 2019.

Já Marcos Rojo, que agora representa os argentinos do Boca Juniors, soma passagens por Estudiantes, Spartak Moscovo, Sporting e Manchester United.