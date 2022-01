Ex-Sporting é reforço do Hapoel Beer Sheva

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

André Martins assinou contrato com o clube israelita.

André Martins foi anunciado esta quinta-feira como reforço do clube israelita Hapoel Beer Sheva. O antigo médio do Sporting estava há três anos no Legia de Varsóvia e abraça agora um novo desafio.

"Estou feliz por assinar pelo Hapoel Beer Sheva. Ouvi coisas boas sobre o clube, suas conquistas nos últimos anos e, claro, os adeptos incríveis. Espero que juntos possamos continuar a fazer grandes coisas, estou ansioso para entrar em campo e conhecer o público", disse André Martins.

O diretor geral do clube Guy Primir parabenizou o português por se juntar à formação israelita. "Temos muitos desafios pela frente num futuro próximo e o André traz consigo muita qualidade e experiência, que nos vão ajudar a enfrentá-los", explicou.