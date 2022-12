Ex-Sporting Pinilla critica Martínez: "Quem é ele para brincar com o Mbappé?"

JN Hoje às 12:00 Facebook

O antigo jogador do Sporting, Mauricio Pinilla, criticou a provocação de Emiliano Martínez a Kylian Mbappé após a final do Campeonato do Mundo do Catar.

Mauricio Pinilla, ainda se lembra? O antigo avançado do Sporting, já retirado do futebol, criticou a atitude do guarda-redes da Argentina, Emiliano Martínez, após a final do Campeonato do Mundo, ganha pelos sul-americanos à França na decisão por grandes penalidades.

"Quando fomos bicampeões da América não andámos com fotos do Messi. Quem sou eu para brincar com o Messi? E Martínez? Quem é ele para brincar com o Mbappé?", disse o internacional chileno, à "ESPN".

Pinilla, hoje com 38 anos, lembrava as conquistas do Chile em 2015 e 2016 e não poupou nos elogios a Kylian Mbappé: "Ele marcou quatro golos em quatro remates. Sabe o que eu faria? Dava-lhe um abraço. Além disso, o Mbappé foi campeão no Mundial anterior".

Ao serviço do Sporting, clube que representou entre 2004 e 2005, Mauricio Pinilla apontou sete golos, em 28 jogos.