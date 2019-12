Ex-sportinguista Alan Ruiz detido na Argentina por incidente com pistola

Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-jogador do Sporting envolveu-se numa discussão num parque de campismo. O pai e o irmão também foram detidos.

O ex-avançado do Sporting Alan Ruiz, que agora se encontra a jogar na equipa argentina do Aldosivi, foi detido por alegadamente ter utilizado uma pistola de ar comprimido e ameaçado funcionários de um parque de campismo na localidade de Punta Lara, na Argentina.

De acordo com relatos dos meios de comunicação argentinos, o jogador não terá gostado que lhe pedissem os documentos de identificação para utilizar o equipamento do parque, onde se encontrava para pescar na companhia do pai e do irmão.

Seguiu-se uma discussão e Alan Ruiz terá ameaçado os funcionários com uma arma de ar comprimido. O incidente levou a polícia ao local para deter o futebolista, o pai deste, o irmão e ainda um amigo da família.