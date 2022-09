Ex-surfista Chris Davidson morre após discussão em bar

JN Hoje às 19:42 Facebook

O ex-surfista australiano Chris Davidson morreu na madrugada de sábado depois de ter caído e batido com a cabeça durante uma discussão à porta de um bar, em Sidney.

Uma saída à noite que terminou em tragédia. Chris Davidson, de 45 anos, morreu no hospital na madrugada de sábado após ter caído no chão e batido com a cabeça na sequência de uma discussão à porta de um bar a norte de Sidney. Segundo o "The Guardian" o incidente aconteceu em South West Rocks, uma pequena localidade costeira, e a polícia foi chamada ao local pouco depois das 23 horas, onde encontrou o ex-surfista inconsciente, após ter levado um murro.

Chris Davidson, que cresceu em North Narrabeen, na zona norte de Sidney e competiu no campeonato do mundo de surf em 2010 e 2011 - em 2010 ficou em terceiro lugar - foi assistido e depois transportado para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos. A BBC avança que um homem de 42 anos já foi detido e será julgado em novembro.