Ex-treinador de guarda-redes do Nacional Emídio Júnior morre aos 35 anos

O ex-treinador de guarda-redes do Nacional Emídio Júnior morreu esta quinta-feira de madrugada, aos 35 anos, vítima de doença prolongada, avançou o clube madeirense numa nota partilhada no site oficial.

"Começando por trabalhar no futebol de formação do clube, Emídio Júnior integrou o quadro técnico da equipa sénior de futebol em 2012, mantendo-se em funções até 2019, altura em que, por motivos de saúde, foi obrigado a fazer uma interrupção na carreira", escreveu o clube numa nota de pesar publicada no site oficial.

Emídio Júnior, natural do Brasil, fez parte da equipa técnica comandada por Costinha, na época de 2018/19, então na Liga, tendo suspendido as funções, quando lhe foi diagnosticada leucemia.

Como jogador, Emídio Júnior defendeu as cores da Associação Académica da Universidade da Madeira e o Andorinha, antes de integrar os quadros técnicos do Nacional.