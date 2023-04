Excesso de conservadorismo está a tramar Roger Schmidt

Treinador do Benfica muda pouco o onze e fez apenas uma substituição contra o Inter e três frente ao F. C. Porto, sendo que uma delas foi por lesão. Equipa perde gás e aparenta quebra física em fase crucial da época.

A derrota com o Inter (0-2), que se seguiu ao desaire frente ao F. C. Porto (1-2), em apenas cinco dias, faz soar os alarmes na Luz. No jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a equipa não marcou em casa pela primeira vez na temporada e notou-se a falta de recursos táticos e físicos para ultrapassar os italianos.

Muito conservador, o treinador Roger Schmidt raramente opera alterações no onze - a exceção são jogadores castigados e lesionados - e no banco resiste também a grandes mudanças. Os números são elucidativos: nos quatro jogos que o Benfica não venceu em 2023 - Braga (1-1, na Taça), Sporting (3-3), F. C. Porto (1-2) e Inter (0-2) -, nos três últimos fez poucas substituições nos 90 minutos. Na terça-feira, só efetuou uma, algo inédito nesta época, sendo que preparava mais duas aos... 90+2 minutos, mas Musa e Gonçalo Guedes acabaram por não entrar, já que, entretanto, o árbitro deu por findo o jogo.