Exclusão do Manchester City das competições europeias anulada pelo TAS

O TAS aceitou o recurso do clube inglês e levantou a suspensão que bania a equipa de Bernardo Silva e João Cancelo de participar nas competições europeias nas próximas duas temporadas.

No comunicado à imprensa, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) explicou que o Manchester City não escondeu as receitas de capital provenientes de patrocínios, mas que falhou em cooperar com a UEFA.

O clube inglês vai poder assim participar nas competições europeias e vai ter a sua multa reduzida de 30 para 10 milhões de euros.

A UEFA, organização que regula a Liga dos Campeões, considerou que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) entendeu que não existiam provas conclusivas para condenar o Manchester City.

"Enquanto o Manchester City e os seus conselheiros legais estão a rever a decisão do TAS, o clube agradece as implicações da decisão de validar a posição do clube", escreveu o Manchester City, num texto publicado no seu site oficial.