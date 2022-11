Exibição de luxo atiça interessados mas Enzo só sai pela cláusula

André Bucho Hoje às 21:59 Facebook

SAD já definiu que só transfere o médio por 120 milhões de euros. Manchester City e Liverpool entre os interessados.

Enzo Fernández vive uma verdadeira temporada de afirmação. Depois de se ter assumido como o patrão do meio-campo, o argentino viajou para o Catar para representar a seleção e anteontem anotou o primeiro golo pela albiceleste, num remate de belo efeito diante do México (2-0), que foi o culminar de uma exibição de grande nível. Tal demonstração de classe levou vários clubes europeus, que já o seguiam de perto, a ficarem de água na boca, mas para a SAD do Benfica nada muda: Enzo Fernández não está no mercado e só sai pela cláusula de rescisão, de 120 milhões de euros.

A lista de clubes que já foram associados ao internacional argentino tem alguns dos mais ricos da Europa: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Newcastle ou Barcelona são apenas alguns, mas mesmo antes de ter chegado à Luz o médio, de 21 anos, já estava bem referenciado por emblemas como o Arsenal e o Tottenham. O médio, de resto, chutou para canto o interesse destas equipas, após a partida de anteontem. "Tenho a cabeça centrada na seleção e quero desfrutar este momento com os meus companheiros", disse, acrescentando ainda que cumpriu " o sonho de fazer um golo num Mundial".