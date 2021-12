Exibição perfeita do Mafra garante lugar nos "quartos" da Taça

Apesar de terem ficado em inferioridade numérica, ainda na primeira parte, o Mafra (Liga 2) dominou o primodivisionário Moreirense (3-1) e apurou-se para os quartos de final da segunda prova mais importante em Portugal.

A toada do jogo ficou definida desde os minutos iniciais: o Mafra a dominar e o Moreirense com linhas mais baixas a tentar saídas rápidas.

O plano dos minhotos deu frutos e, aos 27 minutos, uma jogada bem desenhada valeu a Yan o primeiro golo da era Litos Vidigal no comando da formação de Moreira de Cónegos. Pouco depois o mafrense Gui Ferreira viu dois amarelos em quatro minutos e a vantagem, juntamente com a superioridade numérica, parecia dar forma ao sonho do Moreirense de passar à próxima fase.

O problema é que o sonho virou pesadelo e o golo, em vez de espevitar os visitantes, teve o efeito contrário e foi mesmo o Mafra a assumir as rédeas do jogo, criando ocasiões com alguma frequência. Tanta insistência só podia dar bom resultado e, pouco antes do intervalo, Pedro Lucas sofreu uma falta dentro da área. Oportunidade que Bura não vacilou, levando a partida empatada para o intervalo.

No reatar do encontro o controlo da equipa de Ricardo Sousa adensou-se e as ocasiões de golo foram ficando cada vez mais claras, fruto de uma mistura de boa circulação de bola com futebol rápido. Assim, aos 79 minutos, Bura foi ao primeiro andar ganhar a bola após canto e Pedro Barcelos terminou a jogada com uma finalização a poucos metros da linha de golo.

Nem em desvantagem o Moreirense acordou e, numa altura em que parecia algo confuso nas suas ações, Andrézinho sentenciou a partida, com um belo remate rasteiro, a passe de Rodrigo Martins, autor de uma grande exibição, como o dínamo ofensivo dos mafrenses durante toda a partida.

No final o ânimo dos adeptos da casa era tanto que já se pedia "só mais um" nas bancadas do Estádio Municipal de Mafra.

Assim o Mafra junta-se a Tondela, Portimonense, Leça e Sporting como as equipas já apuradas para os quartos de final da Taça de Portugal