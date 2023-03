Exibições de Patrício desagradam e Roma procura substituto

Internacional luso defende a baliza romana e ainda no fim de semana passado voltou a ser alvo de críticas depois de ter cometido a grande penalidade que deu a primeira vitória à Cremonese, na Série A.

Em Itália, começam a chegar rumores de que a Roma, orientada por José Mourinho, poderá estar a começar a pensar em contratar outro guarda-redes porque Rui Patrício, que tem contrato até 2024, "não convence", avançou o "Corriere dello Spor"'.

As exibições do português, agora com 35 anos, têm-no submetido para os piores lugares da tabela entre todos os guarda-redes da liga italiana, nomeadamente em percentagem de golos evitados e penáltis defendidos, matéria na qual Patrício era considerado um especialista.

No entanto, o mesmo órgão de comunicação social adianta ainda que, o futuro de "São Patrício" deverá depender da situação de Mourinho e de Nuno Santos, treinador de guarda-redes em quem 'Mou' confia cegamente.

Os nomes que o jornal italiano dá como possíveis substitutos do português são: Guglielmo Vicario, do Empoli (também pretendido pelo Nápoles e pelo Bayern Munique), Falcone, do Lecce, Cragno, do Monza, Audero, do Sampdoria e ainda Emiliano Martínez, argentino do Aston Villa, que viu o seu valor de mercado subir depois da conquista do Mundial.