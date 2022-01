Expectativa de ter Moura e Carvalhal em Alvalade

João Faria Hoje às 18:33 Facebook

Treinador dos minhotos, que foi expulso frente ao Marítimo, está dependente da decisão do Conselho de Disciplina federativo. Já o jovem esquerdino, afastado do jogo com os insulares por estar infetado, poderá entretanto sair do isolamento

Expulso na primeira parte do jogo com o Marítimo (0-1), o técnico Carlos Carvalhal tem de esperar pelo castigo a aplicar pelo Conselho de Disciplina, para saber se pode dirigir a equipa no sábado, em Alvalade, com o Sporting, para a 19.ª jornada da Liga.

O técnico do Braga revelou ter pedido ao árbitro Gustavo Correia para dividir mais o jogo e logo de seguida viu o vermelho.