Experiência e emoção contra a ditadura dos tubarões europeus

F. C. Porto joga, esta quarta-feira, em casa do Inter que, na teoria, vale o dobro do plantel portista. Conceição reclama direito ao sonho.

O caminho azul e branco rumo aos quartos de final começa hoje (20 horas, TVI e Eleven) no mítico Estádio de San Siro e o técnico dos dragões não esteve com meias palavras. O apuramento é o único desfecho que interessa à última equipa que conseguiu contrariar a lógica do dinheiro na principal prova por clubes do Velho Continente.

"O Inter é uma equipa forte, cheia de grandíssimos jogadores, que joga num dos mais importantes campeonatos do mundo. Nos últimos três meses só perdeu uma vez". A frase, em tom de alerta, não tira qualquer dose de otimismo a Sérgio Conceição, com bom humor: "Também não sou virgem nestas andanças, tenho sempre confiança rumo ao nosso objetivo que, neste caso, é chegar aos quartos de final".