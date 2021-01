Experiência guerreira abate águia sem rotinas

Luís Antunes Ontem às 23:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Abel Ruiz e Tormena marcaram os golos dos minhotos perante um Benfica que, por causa da covid, apresentou uma defesa nova e graves problemas de articulação

Um Braga mais entrosado, experiente e equilibrado venceu o Benfica (2-1) e carimbou o passaporte para quarta final da Taça da Liga, onde vai defender o título de 2020 frente ao Sporting, depois de amanhã. Os minhotos foram mais consistentes e acutilantes a explorar as fragilidades da última linha defensiva das águias, sobretudo no jogo aéreo, e depois revelaram organização a segurar a vantagem.

Os encarnados nunca se sentiram confortáveis com a falta de articulação do setor mais recuado e revelaram pouco esclarecimento e intensidade no ataque. A equipa parece afetada com os incidentes dos últimos dias e mostrou alguma intranquilidade.

O surto de covid-19 obrigou Jorge Jesus a apostar numa defesa completamente nova, já que Otamendi e Nuno Tavares também ficaram de fora devido à infeção. Carlos Carvalhal, por sua vez, lançou Tormena em detrimento de Bruno Viana.

O Braga entrou forte e a testar o novo puzzle defensivo das águias, que tremeu com Todibo e Helton Leite a desentenderem-se. Jorge Jesus colocou Weigl entre os centrais, Jardel e Todibo, permitindo o apoio dos laterais Cervi e João Ferreira ao ataque.

Após o impulso inicial arsenalista, os encarnados estabilizaram, equilibraram a discussão, mas os minhotos continuaram mais perigosos. Weigl ainda adiou a vantagem selada, pouco depois, por Abel Ruiz. O tento motivou a reação benfiquista já perto do intervalo. Matheus e o poste também evitaram o que parecia inevitável, mas a imprudência de David Carmo - derrubou Darwin - deixou Pizzi empatar, de penálti.

As águias até reentraram melhor e ameaçaram controlar o jogo, todavia tornaram a cair pela consistência e acutilância minhota a explorar o jogo aéreo e a sua falta de entrosamento defensivo. Fransérgio faz tremer a barra da baliza de Helton Leite e Tormena aproveitou as falhas de Todibo e João Ferreira - o português levou uma reprimenda do técnico no final.

PUB

Everton e Pedrinho saltaram do banco, mas o Benfica nunca incomodou verdadeiramente o Braga, sempre confortável a defender e mais perigoso no ataque.