Explicação do árbitro no golo de Mbappé "não faz sentido" para Espanha

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio espanhol Sergio Busquets, que foi considerado o melhor jogador da Liga das Nações, deixou críticas à decisão do árbitro de validar o golo de Mbappé, que deu o triunfo (2-1) à França.

Os gauleses conquistaram, este domingo, a segunda edição da Liga das Nações depois de vencerem (2-1) a Espanha, com alguma polémica à mistura. Mabppé marcou o golo que resolveu o encontro, mas o lance causou alguma discussão, por um alegado fora de jogo do craque do PSG.

No final do encontro, Sergio Busquets, que recebeu o prémio de melhor jogador do torneio, revelou à imprensa espanhola a explicação de Anthony Taylor, árbitro do jogo, para a validação do golo.

"Para nós, no campo, o segundo golo da França pareceu em fora de jogo claro. O árbitro disse-nos que o Eric García tentou jogar a bola e, dessa forma, anulava, desde logo, qualquer possibilidade de o Mbappé estar fora de jogo", começou por dizer o médio de 33 anos, destacando não entender a decisão.

"Para nós, não faz sentido porque o Eric quis intercetar a bola, não a ganhou e depois perdeu a posse. Não nos resta outra hipótese que continuar a trabalhar e dar os parabéns aos vencedores. Chegámos à final e, por isso, também temos de destacar o nosso valor", concluiu.

Segundo a Lei 11 do jogo, com as devidas alterações para esta época, "um jogador em posição de fora de jogo que receba a bola após um toque deliberado de um adversário, incluindo um toque com a mão, não pode ser considerado como tendo ganhado vantagem".

PUB

Foi com base numa interpretação, no mínimo questionável, desta lei, que o árbitro validou o golo.

Recorde o lance do golo: