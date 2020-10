Exposição com mais de 50 grandes bólides anima Zona Ribeirinha de Portimão

Paulo Lourenço Hoje às 15:08 Facebook

Mais de 50 carros estão expostos desde quinta-feira e até domingo numa espécie de Fan Zone para os adeptos da Fórmula 1, instalada na zona riberirinha de Portimão.

Há modelos para todos os gostos no projeto municipal MotorSport, responsável por esta exposição que, na tarde deste sábado tem atraído algumas centenas de pessoas à beira do rio Arade, em Portimão.

Tiago Castelo Branco, responsável da empresa MOT, que organiza o evento explica ao JN que a ideia "é proporcionar aos amantes das quatro rodas o contacto com as máquinas" e sublinha que estão em exposição desde campeões europeus a grandes "relíquias", como um Triumph verde de um modelo que só existem 14 carros no Mundo inteiro e que participou em corridas nos anos 30.

As visitas à exposição são gratuitas e aos visitantes é medida a temperatura corporal à entrada. Têm depois dispensadores de álcool-gel para desinfetarem as mãos e o uso de máscara é obrigatório. "Está tudo feito para garantir a segurança de quem vem e de quem cá está", garante Tiago Castelo Branco.

Ao lado da exposição, há ainda um palco com um ecrã gigante, onde podem ser acompanhados as qualificações e o próprio Grande Prémio de Portugal, que tem lugar este domingo.

Será neste palco que atua esta noite a fadista Marisa, num concerto de boas vindas ao Grande Prémio de Portugal.