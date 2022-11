Expulsão abre caminho a vitória gorda do leão

Sporting regressa às vitórias com golos de Porro, Morita e Edwards. Amorim com motivos para sorrir no jogo 100 como treinador na Liga. Afonso viu dois amarelos em nove minutos.

A atravessar um período conturbado, não vencendo há três jogos, o Sporting deu, ontem, resposta à altura, ao vencer o Vitória de Guimarães, por 3-0, numa partida que ficou mais fácil após a expulsão de Afonso aos 26 minutos, que viu dois cartões amarelos em menos de 10 minutos.

Com a lesão de Nuno Santos, Ruben Amorim lançou Nazinho no flanco esquerdo e surpreendeu ao deixar Trincão e Edwards no banco. Pedro Gonçalves regressou ao trio de ataque e a vaga no meio-campo foi preenchida por Morita.