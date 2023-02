Expulsão ajuda à derrota de Bayern Munique e deixa liderança bávara em risco

JN/Agências Hoje às 16:53, atualizado às 17:41 Facebook

Um vermelho direto nos primeiros minutos para Upamecano abriu, este sábado, caminho ao desaire do Bayern Munique, que ainda fez entrar João Cancelo, na visita ao Borussia Mönchengladbach (3-2), na Liga alemã.

No jogo da 21.ª jornada as coisas não podiam correr pior ao líder da Bundesliga, com o árbitro, depois de ainda confirmar no videoárbitro (VAR), a dar ordem de expulsão ao central francês, logo aos oito minutos, por falta quando Plea se isolava.

Foi o suficiente para abrir a passadeira aos homens da casa, apesar de Julian Nagelsmann ainda fazer entrar aos 16 minutos o internacional luso João Cancelo, que tinha começado no banco, prescindindo de Thomas Müller.

Antes, o Mönchengladbach adiantou-se no marcador, por Lars Stindl, aos 13, e apesar de Choupo-Moting ainda empatar, aos 35, após uma arrancada de Davies no lado esquerdo, os da casa voltaram a carga e resolveram o jogo, novamente com influência de Hofmann.

O médio alemão já tinha assistido Stindl no primeiro golo, fez o segundo, aos 55, e voltou a estar no terceiro e último, no passe para Marcus Thuram, aos 88, enquanto o Bayern ainda reduziu nos descontos, por Mathys Tel, aos 90+3.

A derrota deixa o Borussia Mönchengladbach em oitavo lugar, mas com mais um jogo do que os perseguidores Bayer Leverkusen e Werder Bremen, enquanto o Bayern Munique, com 43 pontos, pode ser ultrapassado na liderança pelo Union Berlim, segundo colocado, com menos um ponto, e que no domingo recebe o Schalke 04.

À espreita está também o rival Borussia Dortmund, terceiro, com 40 pontos, que pode igualar o Bayern, em ronda em que recebe no domingo o Hertha Berlim (17.º).

No jogo, nota para a saída de Julian Weigl, com o médio emprestado pelo Benfica a entrar aos 50 minutos no Borussia Mönchengladbach, e a sair muito perto do final, com queixas físicas.

Em outros jogos, o Leipzig, com André Silva a titular, foi vencer ao terreno do Wolfsburgo por 3-0 - com golos de Forsberg (14), Laimer (85) e Szoboszlai (90+2) - e manteve segura a quinta posição, a um ponto do Friburgo, que também venceu, por 2-0 na deslocação ao campo do Bochum (16.º).

A derrota do Bochum beneficiou o Estugarda, com Gil Dias em campo e Tiago Tomás ainda lesionado, tendo em conta que a equipa venceu em casa, com alguma surpresa, o Colónia (11.º), por expressivos 3-0.

O Estugarda abriu o marcador precisamente por Gil Dias, logo aos nove minutos, num jogo em que também marcaram Borna Sosa, aos 59, e Coulibaly, aos 74.

Ainda hoje o Eintracht Frankfurt recebe o Werder Bremen, enquanto no domingo realizam-se os encontros de Union Berlin e Borussia Dortmund com Schalke e Hertha Berlim, respetivamente, que podem provocar mudanças na liderança da Bundesliga.