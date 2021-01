NB Hoje às 21:46 Facebook

A secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou, esta segunda feira, o avançado do F. C. Porto, Taremi, com um jogo de suspensão e uma multa de 306 euros pela expulsão, com vermelho direto, frente ao Benfica.

"Entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade fisica do mesmo", escreveu o árbitro Luís Godinho, no relatório do jogo.

Posto isto, caso o F. C. Porto vá a jogo na final four da Taça da Liga e supere o Sporting na meia-final da prova, Taremi poderá ser opção na final de sábado.

Reveja, agora, o lance que valeu a expulsão de Taremi frente ao Benfica: