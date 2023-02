F. C. Porto reduzido a nove jogadores perde com o Gil Vicente no Dragão

O Gil Vicente venceu (1-2), este domingo, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto em jogo a contar para a 22.ª jornada do campeonato. Taremi, Fran Navarro e Murilo marcaram os golos. João Mário e Uribe foram expulsos.

Os azuis e brancos inauguraram o marcador ao minuto quatro, com Taremi a colocar um ponto final num jejum de quatro jogos sem marcar, depois de uma boa combinação com Danny Namaso, grande novidade no onze de Sérgio Conceição. Os gilistas chegaram ao empate aos 27 minutos, com Zé Carlos a servir Fran Navarro, que só teve de encostar.

Pouco depois, os dragões ficaram reduzidos a dez jogadores. João Mário cortou a bola com a mão e viu cartão amarelo mas, depois de ver as imagens, o árbitro mudou para o vermelho.

Ainda antes do intervalo, Uribe cometeu grande penalidade e, chamado a marcar o castigo máximo, Murilo não falhou, fazendo a reviravolta no marcador. O colombiano do F. C. Porto viria a ser expulso já na segunda parte.

Com este resultado, o clube azul e branco, que voltou a perder na competição após 11 jogos, permanece no segundo lugar, mas agora a oito pontos do líder Benfica. O Gil Vicente, que não perde há quatro jogos, segue no 13.º lugar, com 26 pontos.

Os golos e os casos: