Expulsão no clássico vale seis dias de suspensão e multa a Rúben Amorim

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou o treinador do Sporting a seis dias de suspensão e uma multa no valor de 3 825 euros pela expulsão no clássico de sábado passado, frente ao F. C. Porto. No mapa de castigos, definido esta quarta-feira, são reveladas as palavras dirigidas por Rúben Amorim à equipa de arbitragem, que lhe valeram um cartão vermelho.

"O agente foi considerado expulso porque abandonou a área técnica tendo-se dirigido para próximo da linha lateral contestando uma decisão da equipa de arbitragem gritando por diversas vezes: "Vão para o car****!". Após ter sido expulso, voltou a gritar: "Vão para o car****, isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha!", surgiu escrito no relatório do árbitro.

Recorde-se que na conferência de Imprensa que se seguiu ao clássico entre o Sporting e o F. C. Porto, Rúben Amorim defendeu-se da expulsão e fez 'mea culpa': "Passa muito por aí, pela dualidade de critérios. Faço 'mea culpa', porque não deveria ter dito o que disse. Eu ouço isto todas as semanas. No momento antes ouviu-se pior de outro sítio. Fiquei mais revoltado com a dualidade de critérios. Agora, claro que sim, os treinadores não podem falar assim com os árbitros e, portanto, aceito o castigo seja ele qual for. Já estou habituado. Sempre a aprender e sempre a crescer".

Refira-se por fim que a multa aplicada a Rúben Amorim foi a mais elevada de toda a jornada 4 do campeonato nacional.