Expulsão no clássico vale um jogo de suspensão a Sérgio Conceição

JN Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador não estará no banco no próximo jogo dos dragões no campeonato, depois de ter sido expulso por João Pinheiro já após o final do duelo com o Benfica.

Sérgio Conceição foi suspenso por um jogo, na sequência da expulsão no clássico com o Benfica.

O treinador do F. C. Porto viu o cartão vermelho já após o final da partida, por protestos contra o árbitro João Pinheiro.

PUB

Em comunicado, o Conselho de Disciplina explica que Sérgio Conceição "utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, tendo na altura se dirigido à equipa de arbitragem dizendo: Isto foi uma vergonha, e és benfiquista".

Sérgio Conceição foi ainda multado em 4080 euros, tendo o Conselho de Disciplina da Federação agravado a punição por se tratar de uma reincidência.