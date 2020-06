Extremo Fábio Lima renova contrato com Benfica

Hoje às 18:44 Facebook

O internacional português Fábio Lima renovou contrato com o Benfica, com o qual se prepara para cumprir a terceira época, avançaram esta terça-feira as águias no site oficial.

"Representar o Benfica é sempre um motivo de orgulho para mim e para a minha família. Fico contente por o clube ter renovado o voto de confiança no meu trabalho", disse o extremo, de 31 anos, citado pelo Benfica.

O extremo já retomou a atividade no complexo desportivo da Luz, depois de uma época cancelada, sem atribuição de título, devido à pandemia da covid-19, que, numa primeira fase, suspendeu os jogos em março.

"O retorno aos pavilhões já era há muito esperado, poder trabalhar nas instalações do clube dá-nos outro alento. Ainda que seja um regresso condicionado, pois são muitas as regras a cumprir, sentimos que estamos mais próximos de voltar a uma normalidade, ainda que adaptada aos tempos atuais", considerou o jogador.