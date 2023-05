F. C. Foz recebido na Câmara Municipal do Porto

António M. Soares Hoje às 20:27 Facebook

Vitória do F.C. Foz sobre o Vila Caiz na final da Taça AF Porto foi homenageada esta quarta-feira pela autarquia, que se comprometeu a manter o apoio aos clubes do futebol distrital da cidade Invicta.

A conquista da Taça da Associação de Futebol do Porto pelo F.C. Foz teve na tarde desta quarta-feira o reconhecimento oficial da Câmara Municipal do Porto, que recebeu dirigentes, jogadores, treinadores e staff do clube nos Paços do Concelho. Presentes nesta homenagem, para além de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, estiveram, entre outras personalidades, José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, e Eduardo Avides Moreira, presidente do emblema da Foz. "É prova de um verdadeiro amor à camisola e ao futebol. Mas todos estão de parabéns, do veterano capitão Alberto Bessa, a vestir de preto e branco há 25 anos, ao jovem Luís Cunha, eleito melhor jogador da final, passando pelo treinador Pedro Fonseca, que nunca quis treinar penáltis, porque sempre acreditou que os iam marcar", apontou Rui Moreira no seu discurso.

"Quem esteve no estádio das Laranjeiras, ou quem viu as imagens da final, não pôde deixar de se arrepiar com a torcida do F. C. Foz, onde estavam muitos dos mais de 300 atletas da formação do clube. O município do Porto quer não apenas homenagear o F. C. Foz pelo troféu alcançado, mas reforçar o nosso compromisso de apoio ao clube", sublinhou ainda o autarca.

Confirmado de viva-voz ficaram ainda as obras de construção do novo complexo que vai beneficiar o F.C. Foz, que deve avançar em breve e dotar o clube de infraestruturas há muito reclamadas, num projeto que promete ainda revolucionar aquela zona da cidade. "O desejo antigo do F. C. Foz de ter um campo próprio, com as medidas regulamentares está mais perto de se tornar realidade, desde que foi aprovada a proposta para a aquisição de um terreno na zona. Ali vai nascer uma infraestrutura à altura das vossas ambições, onde esperamos que prossiga esta rota de sucesso", declarou Rui Moreira no seu discurso.

José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, aproveitou para enaltecer o gesto da Câmara Municipal do Porto. "Este passo que o município do Porto deu ao receber este clube vencedor da prova rainha da Associação de Futebol do Porto, é um incentivo a todos os nossos filiados para que amanhã, também eles queiram estar nesta montra. Mas foi também uma forma de dar visibilidade ao futebol distrital e amador", sublinhou.

Importantes para o líder da maior associação de futebol do país são também as notícias que apontam para diversas obras que vão beneficiar alguns clubes filiados: "Várias infraestruturas estão para se concretizar na cidade do Porto e isso é uma excelente notícia. O novo complexo do Sporting Clube da Cruz está a ficar concluído, segue-se o campo da Ervilha, o campo do Desportivo de Portugal e são boas notícias para todos nós. Significa que tendencialmente, as condições dos nossos clubes estão a alterar-se positivamente, o que é muito bom para a associação e para todos nós, para o tecido do futebol distrital e amador".

Por último, Eduardo Avides Moreira, presidente do F. C. Foz, sublinhou o impacto da homenagem feita pela autarquia. "Não é todos os dias que vemos cá um clube que milita nas divisões distritais da Associação de Futebol do Porto e é de enaltecer esta receção, que nos deixa um orgulho muito grande e nos dá muito alento para o nosso trabalho. A vitória na taça é muito importante na história do F. C. Foz, é uma competição extremamente complicada, entraram em prova 143 equipas, o sorteio não nos foi nada favorável, mas conseguimos ultrapassar todos os obstáculos. Por tudo isso, é uma vitória brilhante que ficará para sempre na história do F. C. Foz".