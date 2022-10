F. C. Porto - Anadia. "Este é o maior jogo da minha carreira"

Guarda-redes Manuel Gama começou no Anadia, esteve na formação do Benfica, mas voltou à base.

É toda uma vida dedicada ao mesmo emblema. A aventura de Manuel Gama no mundo do futebol começou nos sub-11 do Anadia e, à exceção de cinco épocas na formação do Benfica e outra na Académica, o guarda-redes fez toda a carreira no clube que esta noite (20.45 horas, RTP 1 e SportTV2) tentará assumir o papel de tomba-gigantes e travar o F. C. Porto, campeão nacional e detentor da Taça de Portugal.

Manuel Gama está a iniciar a 16.ª temporada consecutiva nos seniores do Anadia e, depois de ter sido titular na vitória (1-2) em Fafe, na segunda eliminatória, tudo indica que mantenha hoje o estatuto contra o F. C. Porto. Aos 34 anos, o guarda-redes está preparado e não esconde a importância do momento.