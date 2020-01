F. C. Porto - Benfica já tem data

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga divulgou, esta sexta-feira, os horários da 19.ª à 23.ª jornada da Liga. O clássico entre o F. C. Porto e o Benfica, no Estádio do Dragão, será a 8 de fevereiro, às 20.30 horas. O Braga recebe o Sporting a 2 de fevereiro.

Confirme as datas das jornadas:

19.ª Jornada

Sexta-feira, 31 de janeiro

Benfica - Belenenses, 19 horas

Rio Ave - Famalicão, 21.15 horas

Sábado, 1 de fevereiro

Portimonense - Tondela, 15.30 horas

Vitória de Setúbal - F. C. Porto, 18 horas

Santa Clara - P.Ferreira, 20.30 horas

Domingo, 2 de fevereiro

Marítimo - Aves, 15 horas

Gil Vicente - Moreirense, 15 horas

Braga - Sporting, 17.30 horas

Boavista vs Vitória de Guimarães 20 horas



20.ª Jornada

Sexta-feira, 7 de fevereiro

P.Ferreira - Boavista, 20.30 horas

Sábado, 8 de fevereiro

Famalicão - Vitória de Guimarães, 15.30 horas

Belenenses - Santa Clara, 15.30 horas

Braga - Gil Vicente, 18 horas

F. C. Porto - Benfica, 20.30 horas

Domingo, 9 de fevereiro

Tondela - Marítimo, 15 horas

Moreirense vs Vitória de Setúbal, 15 horas

Sporting - Portimonense, 17.30 horas

Aves vs Rio Ave, 20 horas

Jornada 21

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Vitória de Setúbal - Gil Vicente, 20.30 horas

Sábado, 15 de fevereiro

Portimonense - Moreirense, 15.30 horas

Santa Clara - Tondela, 15.30 horas

Benfica - Braga, 18 horas

Rio Ave - Sporting, 20.30 horas

Domingo, 16 de fevereiro

Marítimo - P.Ferreira, 15 horas

Boavista - Belenenses, 15 horas

Vitória de Guimarães - F. C. Porto, 17.30 horas

Famalicão - CD Aves, 20 horas



Jornada 22

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Aves - Vitória de Guimarães, 20.30 horas

Sábado, 22 de fevereiro

Tondela - Rio Ave, 18 horas

Belenenses - Marítimo, 20.30 horas

Domingo, 23 de fevereiro

P.Ferreira - Famalicão, 15 horas

Moreirense - Santa Clara, 15 horas

Sporting - Boavista, 17.30 horas

Braga - V. Setúbal, 20 horas

F. C. Porto - Portimonense, 20.30 horas

Segunda-feira, 24 de fevereiro

Gil Vicente - Benfica, 19.30 horas



Jornada 23

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Portimonense - Vitória de Guimarães, 20.30 horas

Sábado, 29 de fevereiro

Rio Ave - Belenenses, 18 horas

Boavista - Gil Vicente, 20.30 horas

Domingo, 1 de março

Aves - P.Ferreira, 15 horas

Marítimo - Braga, 17.30 horas

Vitória de Guimarães - Tondela, 20 horas

Segunda-feira, 2 de março

Santa Clara - F. C. Porto, 19.30 horas

Benfica - Moreirense, 20.45 horas

Terça-feira, 3 de março

Famalicão - Sporting, 20 horas