F. C. Porto - Benfica: túnel do tempo tem a luz dos duelos escaldantes

António André e Álvaro Magalhães estiveram em diferentes lados da barricada mas concordam na forma apaixonada como se vivem estes jogos, recordando algumas das muitas histórias no passado.

Disputar um clássico entre o F. C. Porto e o Benfica é um dos privilégios que qualquer jogador gostaria de ter no currículo, um capítulo de memórias fascinantes e inesquecíveis. O JN comprovou-o numa conversa com António André e Álvaro Magalhães, duas figuras dos rivais que fazem parte do grupo dos que mais vezes tiveram a honra de participar nestes duelos eletrizantes.

André, carismático ex-médio dos dragões, está, aos 64 anos, a desfrutar da reforma depois de décadas de dedicação ao F. C. Porto, mas ainda se transporta, na imaginação, para os palcos dos clássicos com o Benfica. "Quando vejo a equipa perfilada para entrar em campo parece que estou a rever-me no que era. O entusiasmo, a garra e a responsabilidade de darmos tudo em campo era algo motivante", confessou.

Os duelos com Valdo

O ex-jogador partilhou que "o coração está mais fraco" e que prefere acompanhar os jogos em casa, mesmo tendo de se levantar do sofá para descomprimir: "Sofro, agora, muito mais por fora. Quando jogava, a semana antes do clássico era intensa, mas normalmente à sexta-feira tinha uma conversa com um padre amigo nas Caxinas e aliviava. Quando chegava o jogo só queria que começasse rápido, para dar o meu contributo e ganhar".