F. C. Porto - Marítimo: A mais magra das vitórias rumo à maioria alargada

Dragões batem madeirenses com calcanhar de Evanilson e desvio feliz de Pepê, mas não se livram de algum sofrimento. Rivais ficam a nove e 12 pontos.

Vantagem mínima, distância máxima no campeonato. O líder não se livrou de alguns sobressaltos, perante a reação do Marítimo ao segundo golo da noite, mas conseguiu o mais importante e ofereceu a vitória a Sérgio Conceição, no jogo 250 do técnico à frente dos dragões. Em dia de eleições, o F. C. Porto não se absteve de garantir mais três votos rumo à escolha do próximo campeão e deixou, de forma provisória, Sporting e Benfica a nove e 12 pontos de distância, uma margem poucas vezes vista nos últimos anos de futebol português.

No primeiro jogo depois do anúncio da venda de Luis Díaz ao Liverpool, a magia do colombiano - que não poderia jogar de qualquer forma, por estar na seleção -, fez falta ao dragão, um pouco mais previsível do que o costume e que teve no rigor a grande arma para garantir o indispensável.