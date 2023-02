F. C. Porto - Rio Ave: Dragão no décimo céu mas com o credo na boca

Nuno A. Amaral Ontem às 23:37 Facebook

F. C. Porto chega às dez vitórias consecutivas, num jogo em que o Rio Ave ameaçou o empate. Toni Martínez decidiu com um golo perto do intervalo.

Mais espremido não podia ser. O F. C. Porto continua a ganhar, mas dá a ideia de estar a jogar nos limites físicos e foi mesmo quase por acaso que o Rio Ave não saiu com pontos do Dragão. Em Vila do Conde haverá um segredo qualquer para criar problemas aos portistas e, depois da vitória da primeira volta, a equipa de Luís Freire voltou a jogar muito bem, vendendo cara a derrota. Com uma série de baixas em jogadores habitualmente titulares, como Uribe, Otávio, Galeno e Evanilson, o F. C. Porto lá arranjou maneira de somar o décimo triunfo seguido e somou três pontos que o deixam, à condição, a dois do líder Benfica.

Não será exagero dizer que, antes de os dragões chegarem ao golo salvador, em cima do intervalo, o 0-0 seria a melhor notícia que Sérgio Conceição podia levar da primeira parte. Até esse lance, a única equipa a criar perigo foi o Rio Ave e Diogo Costa salvou os portistas da desvantagem com um par de defesas espantosas a remates de Samaris e Guga. No entanto, já se sabe que no futebol tudo pode mudar num ápice e aqueles instantes finais do primeiro tempo provaram-no: Wendell acertou finalmente uma ação com bola e fez um cruzamento que Toni Martínez transformou no 1-0 com um desvio precioso para a baliza de Jhonatan.