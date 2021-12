F. C. Porto - S. C. Braga: Díaz tem o GPS do golo e não o dá a mais ninguém

Nuno A. Amaral Hoje às 00:18 Facebook

Colombiano volta a ser decisivo na vitória tangencial do F. C. Porto sobre o Braga. Dragões seguram a liderança do campeonato, na ressaca do adeus à Champions.

Esteve longe de ser um daqueles jogos inesquecíveis, mas F. C. Porto e Braga tiveram o mérito de o tornar emotivo até ao fim. O desgaste dos compromissos europeus condicionou a partida e, sobretudo, a equipa minhota, que se apresentou sem seis titulares do duelo com o Estrela Vermelha. Para os dragões, a vitória, nona seguida no campeonato, serviu para lavar a alma da eliminação da Champions e manter o comando do campeonato, em igualdade pontual com o Sporting.