F. C. Porto - Sporting já tem data e hora

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga divulgou, esta segunda-feira, os horários dos jogos das jornadas 18, 19, 20 e 21 da Liga. O clássico entre o F. C. Porto e o Sporting vai disputar-se a 27 de fevereiro, às 20.30 horas.

A jornada 18, que marca o arranque da segunda volta, começa a 7 de fevereiro, com o Braga - F. C. Porto às 20.45 horas e termina com a receção do Gil Vicente ao Sporting, dois dias depois, às 21 horas.

O dérbi da invicta, entre F. C. Porto e Boavista disputa-se na 19.ª jornada, a 13 de fevereiro e, a 27 do mesmo mês, os dragões recebem o Sporting para o jogo grande da 21.ª jornada.

Confira as datas e os horários das próximas jornadas:

18.ª jornada

Domingo, 7 de fevereiro

Braga - F. C. Porto, 20.45 horas

PUB

Segunda-feira, 8 de fevereiro

Farense - Moreirense, 17 horas

Benfica - Famalicão, 19 horas

Marítimo - Santa Clara, 19 horas

Belenenses SAD - Vitória, 21 horas

Terça-feira, 9 de fevereiro

P. Ferreira - Portimonense, 15 horas

Rio Ave - Tondela, 17 horas

Boavista - CD Nacional, 19 horas

Gil Vicente - Sporting, 21 horas

19.ª jornada

Sexta-feira, 12 de fevereiro

Famalicão - Belenenses SAD, 20.30 horas

Sábado, 13 de fevereiro

Nacional - Farense, 15.30 horas

Vitória - Rio Ave, 18 horas

F. C. Porto - Boavista, 20.30 horas

Domingo, 14 de fevereiro

Portimonense - Gil Vicente, 15 horas

Santa Clara - SC Braga, 17.30 horas

Moreirense - Benfica, 20.15 horas

Segunda-feira, 15 de fevereiro

Sporting - P. Ferreira, 20.15 horas

Terça-feira 16 de fevereiro

Tondela - Marítimo M., 17.45 horas

20.ª jornada

Sexta-feira, 19 de fevereiro

Boavista - Moreirense, 20.30 horas

Sábado, 20 de fevereiro

Belenenses SAD - Nacional, 15.30 horas

Gil Vicente - Santa Clara, 17.30 horas

Sporting - Portimonense, 20.30 horas

Domingo, 21 de fevereiro

Rio Ave - Famalicão, 15 horas

P. Ferreira - Vitória, 15 horas

Braga - CD Tondela, 18 horas

Farense - Benfica, 20.15 horas

Segunda-feira, 22 de janeiro

Marítimo M. - F. C. Porto, 19 horas

21.ª jornada

Sexta-feira, 26 de fevereiro

Vitória - Boavista, 20.30 horas

Sábado, 27 de fevereiro

Famalicão - Farense, 15.30 horas

Santa Clara - P. Ferreira, 18 horas

F. C. Porto - Sporting, 20.30 horas

Domingo, 28 de fevereiro

Portimonense - Marítimo, 15 horas

Tondela - Gil Vicente, 17.30 horas

Nacional - Braga, 20 horas

Segunda-feira, 1 de março

Benfica - Rio Ave, 19 horas

Moreirense - Belenenses SAD, 20.15 horas