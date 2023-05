F. C. Porto, 20 anos da Taça UEFA: as emoções e os episódios da final

Nuno A. Amaral Hoje às 09:42 Facebook

F. C. Porto venceu o Celtic, em Sevilha, a 21 de maio de 2003, num jogo que entrou para a história do clube.

Quem viu ao vivo ou pela televisão, dificilmente conseguirá esquecer. Faz hoje 20 anos que o F. C. Porto conquistou a primeira Taça UEFA da história do clube e do futebol português, numa incrível final com o Celtic (3-2), decidida no prolongamento, após 120 minutos alucinantes. Pela vitória, pela intensidade do jogo e pelo calor sufocante que se fez sentir naquele início de noite em Sevilha, o dia 21 de maio de 2003 entrou para a história dos dragões. Treinada por José Mourinho, a equipa portista culminou na Andaluzia, com milhares de portugueses e muitos mais escoceses nas bancadas, um percurso sensacional na prova, durante a qual afastou o Polónia Varsóvia, o Áustria de Viena, o Lens, o Denizlispor, o Panathinaikos e a Lazio.