F. C. Porto a uma vitória de fazer história na Europa

F. C. Porto cumprirá sábado, 30 de outubro, 365 dias invicto no campeonato se não perder frente ao Boavista. Cenário sem igual no "big 5" europeu.

Dia 30 de outubro de 2020. O F. C. Porto visita Paços de Ferreira e deixa a Capital do Móvel vergado a um desaire, por 3-2, na sexta jornada da Liga 2020/21. Desde então, os azuis e brancos não voltaram a sentir o sabor amargo da derrota e podem completar um ano sem perder no campeonato caso não sejam surpreendidos, este sábado, pelo Boavista, no dérbi da Cidade Invicta, que se disputa no Estádio do Dragão a partir das 17 horas.

A definição dos horários da 10.ª jornada da Liga 2021/22 ditou a coincidência de o F. C. Porto entrar em campo no dia (30 de outubro de 2021) em que se cumpre, precisamente, um ano desde a tal derrota frente aos castores, pelo que um triunfo ou um empate frente aos axadrezados permitirá celebrar uma volta completa ao sol sem desaires na principal competição do futebol português. Ao todo, no período em causa, a equipa de Sérgio Conceição disputou 37 encontros, somando 28 vitórias e sete empates, sendo que, esta época, o registo é de sete triunfos e duas igualdades, o que vale, para já, o segundo lugar da classificação, em igualdade com o Sporting. Os leões estiveram o campeonato passado quase todo sem perder, mas foram derrotados pelo Benfica na penúltima jornada, já após a conquista do título.