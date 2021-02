Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:34 Facebook

O F. C. Porto está a vencer (2-0), o Braga, na 18.ª jornada da Liga. Sérgio Oliveira, de grande penalidade, inaugurou o marcador. Corona, aos cinco minutos, viu cartão amarelo e vai falhar o duelo diante do Boavista. No início da segunda metade, Taremi ampliou a vantagem dos dragões.

Veja os golos: