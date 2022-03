F. C. Porto vence Boavista no Bessa

O F. C. Porto venceu (0-1), este domingo, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. Fábio Vieira marcou o único golo do jogo. Pepê saiu de maca e Diogo Dalot esteve na bancada a ver o dérbi.

Com uma baixa de última hora - Taremi foi anunciado no onze portista mas acabou por falhar o encontro depois de testar positivo para a covid-19 - os dragões inauguraram o marcador aos 32 minutos, depois de terem ficado também sem Pepê, que saiu lesionado. Fábio Vieira, chamado no lugar do iraniano, aproveitou da melhor forma um passe de Evanilson e rematou sem hipótese de defesa para Bracali.

Na segunda metade, os azuis e brancos tiveram uma grande oportunidade de ampliar a vantagem. Após falta de Rodrigo Abascal sobre Fábio Vieira, Artur Soares Dias assinalou uma grande penalidade mas Bracali defendeu não só o remate de Evanilson, como ainda a recarga de Fábio Vieira. Nos instantes finais, Gorré acertou na trave da baliza de Diogo Costa.

Com este resultado, a equipa azul e branca comanda com 73 pontos, mais seis do que o Sporting, campeão em título e segundo classificado, enquanto o Boavista fecha a ronda no 13.º posto, com 27 pontos.

Veja o golo e os casos: