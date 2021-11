F. C. Porto vence Santa Clara com bis de Luis Díaz. Veja os golos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu (3-0), este domingo, o Santa Clara em jogo da 11.ª jornada da Liga. Sérgio Oliveira e Luis Díaz, este em dose dupla, marcaram os golos do encontro disputado nos Açores. Allano foi expulso na segunda parte.

A equipa azul e branca inaugurou o marcador em cima do intervalo, por Sérgio Oliveira, que correu até à entrada da área para rematar para o fundo da baliza de Ricardo Fernandes. Nos primeiros segundos da segunda parte, Luis Díaz aproveitou um cruzamento de Otávio para, de cabeça, ampliar o marcador.

Já depois da equipa açoriana ficar reduzida a dez, após a expulsão de Allano, por acumulação de amarelos, o colombiano voltou a marcar depois de ser isolado por Zaidu.

Com esta vitória, o F. C. Porto destaca-se na liderança do campeonato, com 29 pontos, mais três do que o Sporting, segundo, que joga ainda hoje em casa do Paços de Ferreira, e quatro do que o Benfica, terceiro, que recebe mais tarde o Sporting de Braga. Já os açorianos ocupam o último lugar da tabela, com apenas seis pontos.

Veja os golos e os casos: