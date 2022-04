F. C. Porto vence Vitória em Guimarães e quebra recorde

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, em Guimarães, o Vitória na 29.ª jornada da Liga. Taremi marcou o único golo do jogo, o 57.º seguido dos azuis e brancos sem perderem no campeonato.

A equipa de Sérgio Conceição marcou o único golo do jogo ao minuto 36. Depois de uma falta de Bruno Varela sobre Taremi, o iraniano foi chamado a bater a grande penalidade e não falhou. Já na segunda parte, após mais uma falta de guarda-redes dos vimaranenses sobre o avançado, Taremi não conseguiu concretizar o que seria o segundo golo dos azuis e brancos.

Com este triunfo, o F. C. Porto lidera com 79 pontos e repôs a vantagem de seis pontos em relação ao Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães, que ficou reduzido a dez jogadores após a expulsão de Estupiñan, é sexto classificado, com 39 pontos.

Portistas quebram recorde

Os dragões conseguiram, ainda, chegar aos 57 jogos sem perder na Liga e estabeleceu um novo recorde de invencibilidade, deixando para trás um registo que perdurava desde 1978, quando o Benfica de John Mortimore esteve 56 jogos - de outubro de 1976 a setembro de 1978 - sem conhecer o sabor da derrota na prova. A série da equipa de Sérgio Conceição teve início na 7.ª jornada da Liga 2020/21, em novembro de 2020, numa vitória sobre o Portimonense por 3-1.

Veja o golo e os casos: