F. C. Porto acredita que terá Sérgio Conceição na Luz

Presença no duelo com as águias depende de decisão favorável do TAD à providência cautelar interposta. Técnico contesta castigo de 21 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina.

Pinto da Costa já referiu que o F. C. Porto vai contestar em todas as instâncias a suspensão de 21 dias aplicada a Sérgio Conceição na sequência do cartão vermelho em Moreira de Cónegos e, sabe o JN, no Dragão reina a convicção de que o treinador poderá estar no banco no duelo de quinta-feira com o Benfica, no Estádio da Luz.

Depois de ver negado o recurso apresentado no Conselho de Disciplina (CD), Conceição recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na passada sexta-feira, conforme consta do site oficial do organismo, interpondo uma ação com vista à anulação da decisão condenatória do CD e, ao mesmo tempo, uma providência cautelar para suspender essa decisão.