F. C. Porto acusa adjunto do Casa Pia de provocar o banco portista

JN Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Azuis e brancos apontam o dedo a Vasco Matos e falam em derrota do antijogo. Triunfo dedicado a Ricardo Vidal, técnico de equipamentos

Através da newsletter Dragões Diário, o F. C. Porto abordou a tensão que se verificou entre os bancos no duelo entre dragões e casapianos. Após o golo que valeu a reviravolta (2-1) , seguiram-se provocações e gestos polémicos, que, no final do encontro, foram desvalorizados por Sérgio Conceição e Filipe Martins, treinadores do F. C. Porto e Casa Pia, respetivamente.

Os dragões, ainda assim, apontam o dedo ao técnico adjunto dos gansos, Vasco Matos. "O triunfo foi merecido não só por a equipa ter lutado por ele até ao limite, mas também por ter significado uma derrota do antijogo e das provocações gratuitas. Um dos destaques da noite pela negativa foi a atuação de Vasco Matos, treinador-adjunto do Casa Pia, que na primeira volta festejou o empate como se tivesse ganho algo de muito importante e ontem passou todo o encontro a desafiar o banco do F. C. Porto", pode ler-se na nota portista.

PUB

A terminar, o F. C. Porto sublinha que "a vitória foi dedicada por Sérgio Conceição a Ricardo Vidal, técnico de equipamentos que sofreu um problema de saúde grave e a quem se deseja uma rápida e plena recuperação".