F. C. Porto acusa Federação de Andebol de "vergonhosa miopia"

O F. C. Porto acusou, esta quinta-feira, em comunicado, a Federação de Andebol de Portugal de "vergonhosa miopia", após esta ter indicado o Sporting à Confederação do Desporto de Portugal como a equipa que mais se notabilizou na época 2018/19, quando os dragões foram campeões nacionais e venceram a Taça de Portugal e a Supertaça.

"A Federação de Andebol de Portugal decidiu indicar à Confederação do Desporto de Portugal o Sporting como a equipa que mais se notabilizou na época 18/19, esquecendo os feitos nacionais e internacionais da nossa equipa, que se sagrou campeã nacional, venceu a Taça de Portugal, a Supertaça e chegou à final four da Taça EHF", pode ler-se no comunicado.

Segundo os azuis e brancos esta decisão "é um absoluto desrespeito pelo F. C. Porto e pelos seus atletas, que não servem para ser justamente indicados como integrantes da melhor equipa portuguesa, mas servem para jogarem pela seleção nacional".

"O ridículo desta situação é que em competição direta o F. C. Porto bateu o Sporting de forma clara no campeonato, que venceu com confortável vantagem, e eliminou-o da Taça de Portugal", refere o documento, fazendo menção à investigação sobre alegada corrupção no andebol: "Infelizmente, esta decisão da Federação de Andebol de Portugal está em linha com outras tomadas nos últimos anos e em sintonia com a vergonhosa miopia aquando do escândalo Cashball".

Contactada pelo JN, a federação escusou-se a comentar o teor do comunicado dos portistas.