F. C. Porto: adeptos querem celebrar o título o mais rapidamente possível

Após o adiamento na última ronda, adeptos do F. C. Porto esperam comemorar já amanhã no sofá ou na Luz, para a semana. Mas crença continua inabalável.

Conquistar o título de preferência o mais rapidamente possível. É este o sentimento generalizado, entre os adeptos do F. C. Porto ouvidos pelo JN, face aos cenários que se projetam, nas três jornadas restantes da Liga. A ideia da repetição dos festejos na Luz, como há 11 anos, recolhe apoiantes, mas os portistas querem, sobretudo, é celebrar.

Depois de a questão do título ter ficado adiada na última ronda face à derrota dos dragões em Braga que inviabilizou logo a festa, tudo pode ficar resolvido já amanhã. De certo modo, o cenário repete-se, isto é, os portistas precisam de fazer melhor resultado do que os leões para se sagrarem já campeões. O líder volta a jogar primeiro, dado que recebe hoje o Vizela, às 19 horas, enquanto o Sporting entra em campo amanhã, às 20.30 horas, como anfitrião do Gil Vicente. Uma vitória com os vizelenses, aliada a um empate ou derrota dos leões dará para os portistas celebrarem no sofá.