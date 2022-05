F. C. Porto. "Água com fartura em noite memorável"

Arnaldo Martins e Miguel Pataco Hoje às 20:04 Facebook

Onze anos depois, a história pode repetir-se. Os dragões precisam de apenas um ponto para garantir o título e podem consegui-lo, já este sábado, no terreno do Benfica. O guarda-redes Beto, atualmente no futebol finlandês, recua até essa noite de 3 de abril de 2011 para recordar a "caricata" festa azul e branca, que foi feita às escuras e debaixo do sistema de rega do Estádio da Luz.

Ponto prévio na conversa que o internacional português tem com o JN. "O mais importante é o título e não por ser conquistado em casa do rival", diz o atual jogador do Helsingfors IFK. Feito o esclarecimento, não é difícil assumir o "cariz especial" que um clássico tem, neste caso com o "extra" de poder valer o campeonato. Beto viveu exatamente essa experiência ao serviço da equipa que, treinada por André Villas-Boas, conquistou Supertaça, Taça de Portugal, Liga Europa e o tal campeonato, confirmado, a cinco jornadas do fim, com golos de Fredy Guarín e Hulk no recinto das águias.

"Claro que sim, claro que foi uma noite incrível, com a falta de luz e de água... falta de água, não [risos]. Foi água com fartura em noite memorável. Não deixou de ser um momento caricato e nós aproveitámos o facto de desligarem a luz e aumentarem a rega para desfrutarmos ainda mais", recorda, sem esconder que as horas que antecedem um jogo grande são diferentes.