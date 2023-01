F. C. Porto anuncia chegada do base Jay Threatt: "Sou um vencedor"

JN Hoje às 15:54 Facebook

O F. C. Porto anunciou a chegada do base norte-americano Jay Threatt, de 33 anos, que ocupará a vaga do lesionado Charlon Kloof.

Jay Threatt, que disputou o campeonato universitário por George Mason e Delaware State, é dono de um currículo vasto, contando passagens por Snaefell (Islândia), Heidelberg (Alemanha), BC Nokia (Finlândia), CSM Galati (Roménia), Sopron KC (Hungria), Poitiers (França), Denain (França), BC Pieno (Lituânia), Stal Ostrów Wielkopolski (Polónia), Spójnia Stargard (Polónia), Pau-Lacq-Orthez (França), Larisa BC (Grécia), Wilki Morskie Szczecin (Polónia) e KB Golden Eagle Ylli (Kosovo).

Assim que ouviu falar do interesse do F. C. Porto, não demorou a decidir em mudar-se para Portugal. "O país é fantástico e estou muito contente por estar aqui. O treinador e o meu agente ligaram-me e eu nem pensei duas vezes. Estava para voltar a França, onde ia ter um contrato de curta duração, e o meu agente disse-me que o F. C. Porto podia estar interessado em mim. Esta é a situação perfeita para mim, por isso venho com tudo", revelou o norte-americano, aos canais oficiais dos dragões.

Do plantel portista, Threatt lembra que Max Landis já jogou contra um dos seus melhores amigos na Alemanha, e que já defrontou Brian Conklin por três vezes, quando atuava no campeonato francês.

"Sou um vencedor. Tudo o que a equipa precise, eu faço. Consigo lançar, passar e defender. Vão ver um jogador versátil que vai fazer de tudo para ganhar. Gosto de jogar a base, de organizar o jogo, mas sinto-me confortável noutras posições também", revelou o jogador, que, recentemente, viu "o primeiro quarto do jogo contra o Cholet (para a FIBA Europe Cup) sem ter ideia de qualquer interesse" dos dragões.

"Três dias depois, recebi a chamada. Eu fiquei a pensar que 'se eles estão a jogar bem, porque precisam de mim?", mas depois soube da lesão e fez sentido", acrescentou, aludindo ao problema físico de Charlon Kloof, que o vai deixar de fora das opções de Fernando Sá nos próximos meses.