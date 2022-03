F. C. Porto anuncia contratação de Jakob Mikkelsen até 2025

JN Hoje às 12:20 Facebook

Lateral direito dinamarquês é o terceiro reforço confirmado pelos dragões para 2022/2023. Poder trabalhar com o técnico Magnus Andersson pesou na decisão do antigo jogador do Istres.

O F. C. Porto continua a preparar a próxima temporada, tendo anunciado o terceiro reforço para 2022/2023. Jakob Mikkelsen, lateral direito dinamarquês de 25 anos, assinou até 2025 pelos dragões, proveniente dos franceses do Istres. Canhoto, de 1,98 metros de altura, tem uma média de 4,8 golos por jogo, esta temporada.

"Estou muito entusiasmado por ter chegado ao F. C. Porto. Já conheci as instalações, as pessoas, e pareceram-me todos muito profissionais. Estou ansioso por jogar aqui", disse o jogador, à página do clube portista.

O lateral dinamarquês confessou estar ansioso por trabalhar com Magnus Andersson, técnico dos dragões, "um dos grandes motivos para vir", e define como objetivos "ganhar o campeonato e ir o mais longe possível na Champions".

Para além de Mikkelsen, o F. C. Porto já anunciou as chegadas do dinamarquês Nikolaj Læsø (ex-Aalborg) e do sueco Jack Thurin (ex-IFK Skovde) para a próxima época. O trio assinou até 2025 com os portistas.