F. C. Porto anuncia lotação esgotada para clássico diante do Benfica

Os bilhetes para o clássico de sexta-feira entre F. C. Porto e Benfica, no encontro de abertura da 10.ª jornada da Liga, que decorrerá no Estádio do Dragão, no Porto, estão esgotados, informaram esta terça-feira os campeões nacionais.

De acordo com o comunicado, são esperados cerca de 50.000 espectadores para o jogo de cartaz da próxima ronda, sendo que a melhor assistência do clube em 2022/23 aconteceu no triunfo face ao rival Sporting (3-0), em 20 de agosto, para a terceira jornada, que foi presenciado por 49.430 pessoas.

O F. C. Porto, segundo colocado, com 22 pontos, recebe o líder Benfica, com 25, na sexta-feira, às 20.15 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, com os campeões nacionais a testarem uma série invicta de 18 jogos nas diferentes competições esta época dos 'encarnados', contra os quais já não perdem há nove partidas, dispersas por mais de três anos e meio.